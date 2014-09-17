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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 05:14 BJT

加拿大股市：收跌，因美联储利率预期暗示升息步伐可能加快

路透多伦多9月17日 - 加拿大主要指数周三小幅走低，因投资者消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束两天政策会议后发布的利率预期。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，但联储暗示在开始升息后，升息步伐可能快于预期。

随着美联储公布政策声明的时间临近，全球市场近几周的波动加剧，加拿大指标指数在年初劲扬后呈横盘走势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小跌51.66点，或0.33%，报15,458.88点。年内迄今累积上扬逾13%。

“如果美国市场续涨，且如果全球经济表现良好，TSX指数应该会再度触及新高，”Global Securities的策略师兼研究部副总裁Elvis Picardo表示。

10大类股中有八类收跌，能源股回落1.2%，材料股下跌0.9%。(完)
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