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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 05:06 BJT

加拿大股市：基本持平，矿业股跌势被TransCanada上涨抵消

路透多伦多9月18日 - 加拿大主要股指周四收盘基本持平，金价回落带动的金矿股跌势被TransCanada Corp 跳涨抵消。

TransCanada攀升3.3%，之前路透援引消息人士报道称，该公司成为数家美国维权对冲基金的潜在目标，这些基金对该公司进行了评估，可能将其分拆。

投资者继续消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的政策声明和利率预期。

另外，市场还在等待周四进行的苏格兰独立公投的结果。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨6.66点，或0.04%，报15,465.54点。

10大类股中半数收涨，其中金融股上扬0.5%，金矿股急跌1.9%。(完)
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