加拿大股市：录得七个月最大跌幅，市场全面下挫

期货日报：郑商所菜粕期货仍将偏强运行，供应偏紧局面难改观

4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。