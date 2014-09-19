加拿大股市：录得七个月最大跌幅，市场全面下挫

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
路透多伦多9月19日 - 加拿大主要股指周五录得七个月最大单日跌幅，市场银行股、电信股到资源股全面下滑，本周加股大跌1.7%。
10大类股全军覆没，权重的金融股、能源股和材料股跌幅居前。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年创下纪录高位，但在9月稍早开始回软，因商品价格承压。
该指数收挫200.19点，或1.29%，报15,265.35点。(完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月28日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 持平 +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.5% 原材料价格(较前月) -- +1.2% (较上年同期) -- +23.7%
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。