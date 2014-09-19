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市场报道 | 2014年 9月 20日 星期六 05:09 BJT

加拿大股市：录得七个月最大跌幅，市场全面下挫

路透多伦多9月19日 - 加拿大主要股指周五录得七个月最大单日跌幅，市场银行股、电信股到资源股全面下滑，本周加股大跌1.7%。

10大类股全军覆没，权重的金融股、能源股和材料股跌幅居前。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年创下纪录高位，但在9月稍早开始回软，因商品价格承压。

该指数收挫200.19点，或1.29%，报15,265.35点。(完)
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