加拿大股市：几收平盘，资源股上涨但银行股下滑

路透多伦多9月23日 - 加拿大股市主要股指周二几收平盘，因自然资源股上涨，抵消了对中东紧张局势升级的担忧。

加股收平的表现同欧股和美股下挫形成对比。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低3.33点，或0.02%，报15,125.67点，过去两天大跌336点。

“15,000点将是重大支撑位，我认为股指在所难免将下探该水准，并很有可能从该水准进一步下滑，”Global Securities的策略师Elvis Picardo表示，“但我们的年底目标位仍在15,500点，目前没有改变预估的理由。”