加拿大股市：几收平盘，资源股上涨但银行股下滑

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透多伦多9月23日 - 加拿大股市主要股指周二几收平盘，因自然资源股上涨，抵消了对中东紧张局势升级的担忧。
加股收平的表现同欧股和美股下挫形成对比。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低3.33点，或0.02%，报15,125.67点，过去两天大跌336点。
“15,000点将是重大支撑位，我认为股指在所难免将下探该水准，并很有可能从该水准进一步下滑，”Global Securities的策略师Elvis Picardo表示，“但我们的年底目标位仍在15,500点，目前没有改变预估的理由。”
10大类股中有五种收低，金融股跌0.3%，能源股攀升0.4%。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。