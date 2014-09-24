加拿大股市：微幅收低，Valeant跳升抵消银行股跌势影响

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透多伦多9月24日 - 加拿大股市主要股指周三变动不大，金融股下滑抵消了Valeant Pharmaceuticals International Inc 发布利多季度财测后股价跳升的影响。
Valeant预计第三季营收高于预期，且经调整每股盈利增加，带动该股劲升7%，报137.29加元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.13点，或0.03%，报15,120.54点，较本月稍早触及的纪录高位15,685.13点回落了约3.6%。
10大类股中有六种收高，金融股跌0.5%，能源股则小幅收高。(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。