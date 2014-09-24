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市场报道 | 2014年 9月 25日 星期四 05:01 BJT

加拿大股市：微幅收低，Valeant跳升抵消银行股跌势影响

路透多伦多9月24日 - 加拿大股市主要股指周三变动不大，金融股下滑抵消了Valeant Pharmaceuticals International Inc 发布利多季度财测后股价跳升的影响。

Valeant预计第三季营收高于预期，且经调整每股盈利增加，带动该股劲升7%，报137.29加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.13点，或0.03%，报15,120.54点，较本月稍早触及的纪录高位15,685.13点回落了约3.6%。

10大类股中有六种收高，金融股跌0.5%，能源股则小幅收高。(完)
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