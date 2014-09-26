加拿大股市：反弹收涨，受助于美国数据以及黑莓和庞巴迪跳升

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透多伦多9月26日 - 加拿大主要股指周五在震荡交投中收涨，在昨日大跌后反弹，受助于美国经济数据。
庞巴迪 和黑莓 跳涨为市场提供进一步支撑。
黑莓急升5.2%，之前该公司报告的季度亏损远低于预期，且其智能电话业务，以及软件和服务销售均显现出令人鼓舞的迹象。
庞巴迪跳涨3.7%，因该公司表示，Macquarie AirFinance已与其签约，购买40架新型CSeries飞机，以及再购买10架飞机的选择权。
美国数据显示，第二季经济增速为两年半最快，投资者倍受鼓舞。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨133.2点，或0.89%，报15,026.77点。
10大类股中有九类收涨，其中能源股攀升1.5%，但金矿股跌0.9%。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。