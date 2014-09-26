加拿大股市：反弹收涨，受助于美国数据以及黑莓和庞巴迪跳升

路透多伦多9月26日 - 加拿大主要股指周五在震荡交投中收涨，在昨日大跌后反弹，受助于美国经济数据。

庞巴迪 和黑莓 跳涨为市场提供进一步支撑。

黑莓急升5.2%，之前该公司报告的季度亏损远低于预期，且其智能电话业务，以及软件和服务销售均显现出令人鼓舞的迹象。

庞巴迪跳涨3.7%，因该公司表示，Macquarie AirFinance已与其签约，购买40架新型CSeries飞机，以及再购买10架飞机的选择权。

美国数据显示，第二季经济增速为两年半最快，投资者倍受鼓舞。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨133.2点，或0.89%，报15,026.77点。