加拿大股市：收低，对香港示威活动的担忧推高市场波动性

香港个股：中信建投基金遭上交所正式实施1个月限制交易纪律处分
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
路透多伦多9月29日 - 加拿大主要股指周一下滑，延续上周的跌势，因对香港民主示威的担忧推高市场波动性，拉低金融股和矿业股。
香港发生自1997年回归以来最严重示威活动，防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。 中央政府明确表示不会听之任之，并警告境外势力不要干预。
资源股权值很重的加拿大股指延续上周的大跌走势，当时市场受到美元大涨和商品价格疲弱重创。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低49.85点，或0.33%，报14,976.92点。
10大类股中有六类收低，金融股跌0.7%，原材料股回落1%。(完)
路透香港4月25日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券周二称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透上海4月25日 - 中国安徽五河农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有487家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,650亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30