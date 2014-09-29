加拿大股市：收低，对香港示威活动的担忧推高市场波动性

路透多伦多9月29日 - 加拿大主要股指周一下滑，延续上周的跌势，因对香港民主示威的担忧推高市场波动性，拉低金融股和矿业股。

香港发生自1997年回归以来最严重示威活动，防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群。 中央政府明确表示不会听之任之，并警告境外势力不要干预。

资源股权值很重的加拿大股指延续上周的大跌走势，当时市场受到美元大涨和商品价格疲弱重创。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低49.85点，或0.33%，报14,976.92点。