加拿大股市：小跌，本月录得2012年5月以来最大单月跌幅

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透多伦多9月30日 - 加拿大股市主要股指周二小跌，本月下跌约4.3%，录得2012年5月以来最大单月跌幅，因美元走强重压商品价格，进而拖累自然资源类股走低。
市场周二小跌，能源和材料股跌势基本被金融股涨幅所抵消。
今日公布的数据显示，加拿大经济7月成长停滞，结束连续六个月增长的势头。投资者消化该数据。
另外，香港的地缘政治紧张局势，和美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的前景也拖累市场表现。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌16.41点，或0.11%，报14,960.51点。
10大类股中五类收跌，材料股回落1%，金融股上扬0.2%。(完)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
* 央行昨出手歼灭美元空单，外资汇入趋缓 * 外资均缩手，净汇入金额缩至逾一亿美元 * 寿险业买汇且银行调整部位，台币尾盘转贬 * 明天台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北4月27日 - 台币兑美元周四微收贬，终止连五升走势。汇银人士称，随韩元等亚币走贬 、外资汇入力道减弱，加上央行昨天午后出手修理外资，今天美元空方气焰不在，因外资不敢再造次，而进口 商及寿险业者逢低进场买入美元，台币尾盘微幅收贬。 他们表示，外资昨天对台币发动猛烈攻势，带动台币狂涨且一度冲破30元整数大关，因外资不断挑战央行 底线，午后央行终于出手〞修理〞外资；因央行突如其来强力干预动作，让放空美元者措手不及，不少外资均 惨遭央行修理，今天外资显得格外安静。 〞昨天老大(央行)突然出手，美元空单被歼灭，今天外资不敢再造次，想炒汇的人都缩手了。〞一大型银 行交易员说。 他并称，央行出重手让市场感觉到〞老大已经忍无可忍〞，加上今天韩元等亚币多偏贬，尾盘银行间纷纷 进行部位调节，即回补美元空单或是增加美元多单，
0906GMT * 1.3600加元是美元/加元自亚洲低点1.3530加元反弹的高位 * 在1.3600加元处有大量期权到期，规模在11.5亿美元 * 特朗普表示不会废除北美自由贸易协定之后，美元下挫至1.3530加元 * 美元/加元周二突破了1.3600加元期权障碍，因美国对加拿大进口软木材征税的消息打击了加元 * 加拿大总理特鲁多与特朗普周三连续第二日通话 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)