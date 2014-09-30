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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 05:22 BJT

加拿大股市：小跌，本月录得2012年5月以来最大单月跌幅

路透多伦多9月30日 - 加拿大股市主要股指周二小跌，本月下跌约4.3%，录得2012年5月以来最大单月跌幅，因美元走强重压商品价格，进而拖累自然资源类股走低。

市场周二小跌，能源和材料股跌势基本被金融股涨幅所抵消。

今日公布的数据显示，加拿大经济7月成长停滞，结束连续六个月增长的势头。投资者消化该数据。

另外，香港的地缘政治紧张局势，和美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的前景也拖累市场表现。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌16.41点，或0.11%，报14,960.51点。

10大类股中五类收跌，材料股回落1%，金融股上扬0.2%。(完)
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