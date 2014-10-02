加拿大股市：受能源和矿业股拖累走低，盘中走势震荡

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透多伦多10月2日 - 加拿大主要股指周四走低，整日走势震荡，因油价回落重压能源股，铜价下挫拖累矿业股走低。
受油价稍早遭遇大举抛售拖累，加拿大主要股指盘中触及四个月低位，后收复部分失地。
全球股市承压，因担忧全球经济复苏的力度，以及有消息称，美国诊断出首例埃博拉病例。多伦多指标股指在过去10个交易日中有九日走低。
对地缘政治紧张局势和美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的担忧也拖累市场表现。市场预计，美国周五公布的月度就业报告可能提供一些有关联储政策方向的线索。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌44.80点，或0.3%，报14,760.64点。
10大类股中有六类收跌，其中油气股回落0.8%，矿业股下跌1%，金融股收跌0.4%。(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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