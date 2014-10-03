加拿大股市：受美国就业数据提振从四个月低位反弹，但矿业股重挫

路透多伦多10月3日 - 加拿大主要股指周五收涨，因利好的美国就业数据扶助缓解对美国经济复苏势头的担忧，推动多数主要类股走高。

美国就业数据公布后，标普500指数 上扬超过1%。美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，预估为增加21.5万个；失业率为5.9%，为2008年7月来最低，预估为6.1%；平均时薪较前月持平，预估为增长0.2%。

但数据也推高美元，进而重压商品价格，导致资源股走低，从而限制了股市的升势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨29.14点，或0.2%，报14,789.78点。尽管周五上扬，但该指数本周连跌第五周，因地缘政治忧虑、美国诊断出首例埃博拉病例的消息以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的担心等因素重创市场人气。