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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 05:26 BJT

加拿大股市：重挫，因担忧全球成长前景和德国数据不佳

路透多伦多10月7日 - 加拿大主要股指周二重挫，因全球成长预估被下调，以及德国数据疲弱，导致股市和油市遭抛售。

油价下跌进而拖累能源股走低，对加拿大股市构成最大拖累。

今日公布的数据显示，德国8月工业生产降幅为金融危机最严重时期以来最大。

另外，国际货币基金组织(IMF)年内第三次下调全球经济成长预估，警告欧元区核心国家、日本，以及巴西等主要新兴市场国家成长放缓。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌166.67点，或1.13%，报14,576.45点。

10大类股中九类收跌，能源股急跌1.9%，材料股也回落，因商品价格走势震荡。(完)
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