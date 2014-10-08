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市场报道 | 2014年 10月 9日 星期四 05:26 BJT

加拿大股市：上扬，因美联储会议记录温和及金矿股大涨

路透多伦多10月8日 - 加拿大主要股指周三反弹，美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录对通胀的态度温和，扶助带动了金矿股和金融股的升势。

美联储会议记录显示联储并不急于升息。

不过油价走软拖累能源股大跌，令市场升势受限。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高90.02点，或0.62%，报14,666.47点。自上月触及纪录高位已经回落了约7%。

10大类股中七类收高，金融股跳升1%，金矿股猛涨7%。(完)
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