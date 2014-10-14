加拿大股市：受能源股拖累走低，跌入‘修正区域’

路透多伦多10月14日 - 加拿大主要股指周二触及八个月低位，从上月触及的纪录高位回落了逾11%，因国际油价急挫拖累能源股走低。

原油价格周二急挫超过4美元，录得逾两年来最大单日跌幅，因需求疲弱的迹象不断增加，另外，美国页岩油产量持续上升，使得交易商在油价下跌四个月后仍无法寻获底部。