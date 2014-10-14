加拿大股市：受能源股拖累走低，跌入‘修正区域’

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
路透多伦多10月14日 - 加拿大主要股指周二触及八个月低位，从上月触及的纪录高位回落了逾11%，因国际油价急挫拖累能源股走低。
原油价格周二急挫超过4美元，录得逾两年来最大单日跌幅，因需求疲弱的迹象不断增加，另外，美国页岩油产量持续上升，使得交易商在油价下跌四个月后仍无法寻获底部。
“毫无疑问，今日市场遭血洗，尤其是能源股，”Global Securities的策略师Elvis Picardo表示。
输油管道营运商TransCanada Corp 重挫5.6%，Canadian Natural Resources Ltd 急跌5%，Enbridge Inc 回落3.3%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌190.68点，或1.34%，报14,036.68点。该指数连续第三日跌幅超过1%。
10大类股中九类收跌，能源股对大盘拖累最大，重挫3.7%，金融股回落1.1%。(完)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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