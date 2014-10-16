加拿大股市：反弹，因美国数据缓和全球经济成长忧虑

路透多伦多10月16日 - 加拿大主要股指周四跳升，因美国公布的经济数据强劲，有助于缓和全球经济成长忧虑，提振多数板块走强。

美国劳工部周四公布，10月11日当周初请失业金人数为26.4万人，创2000年4月以来最低(预估为29.0万人)，前周为28.7万人(同初值)。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅(预估为增长0.4%)；8月为下滑0.2%(前值为下滑0.1%)。9月产能利用率为79.3%，创2008年6月以来最高(预估为79.0%)；8月为78.7%(前值为78.8%)。

此间市场一度挫至八个月低点，但之后反弹，录得五个交易日来首日上涨。能源股大幅反弹，对市场的提振作用最大。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高183.09点，或1.32%，报14,052.97点。