加拿大股市：触及一周高位，因美国数据强劲和油价反弹

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透多伦多10月17日 - 加拿大主要股指周五触及一周最高，因美国经济数据良好和油价反弹提振能源股。
数据显示，美国9月房屋开工和建筑许可增加，暗示经济复苏可能仍在轨道上。
美国大型企业季度业报向好，进一步提振了市场的乐观人气。
能源股受油价上涨提振，连续第二日反弹，周五跳涨1.3%。
投资者看似开始接受部分类股跌幅过度，使其估值更具吸引力的观点。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨174.71点，或1.24%，报14,227.68点。
10大类股中有八类收涨，金融股攀升2%。(完)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3