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市场报道 | 2014年 10月 18日 星期六 04:34 BJT

加拿大股市：触及一周高位，因美国数据强劲和油价反弹

路透多伦多10月17日 - 加拿大主要股指周五触及一周最高，因美国经济数据良好和油价反弹提振能源股。

数据显示，美国9月房屋开工和建筑许可增加，暗示经济复苏可能仍在轨道上。

美国大型企业季度业报向好，进一步提振了市场的乐观人气。

能源股受油价上涨提振，连续第二日反弹，周五跳涨1.3%。

投资者看似开始接受部分类股跌幅过度，使其估值更具吸引力的观点。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨174.71点，或1.24%，报14,227.68点。

10大类股中有八类收涨，金融股攀升2%。(完)
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