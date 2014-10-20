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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 05:24 BJT

加拿大股市：攀升至一周最高，金矿股因金价上扬走高

路透多伦多10月20日 - 加拿大主要股指周一攀升至一周最高，因金价上扬带动金矿股走高，而药商Valeant Pharmaceuticals International Inc 在公布业绩后跳涨。

美元走软以及印度实货需求增加扶助推高金价。

“市场总体呈逢低买入的模式，”M.Y. Capital Management Corp的总裁兼投资组合经理Marcus Xu表示，“总是有人持币观望，等待入市良机。”

尽管近期走低，Xu预计加拿大股市今年将收涨。“TSX有一定的投资价值，”他说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨110.09点，或0.77%，报14,337.77点。

10大类股全线收涨，其中金矿股急升2.5%，能源股受油价走高推动上扬。

Valeant公布的业绩高于预期，该股跳升3.9%。(完)
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