加拿大股市：连升第四日，因油价上涨及欧洲央行可能采取新刺激措施

路透多伦多10月21日 - 加拿大主要股指周二连升第四日，因油价上扬提振能源股，且欧洲央行有可能采取新的刺激措施，也带动了市场人气。

此前几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨209.94点，或1.46%，报14,547.71点。

自上周触及八个月低点后，该指数已经反弹6.6%，并在周二触及一周高位。