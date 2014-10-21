加拿大股市：连升第四日，因油价上涨及欧洲央行可能采取新刺激措施

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透多伦多10月21日 - 加拿大主要股指周二连升第四日，因油价上扬提振能源股，且欧洲央行有可能采取新的刺激措施，也带动了市场人气。
此前几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨209.94点，或1.46%，报14,547.71点。
自上周触及八个月低点后，该指数已经反弹6.6%，并在周二触及一周高位。
10大类股全线收涨，其中能源股跳升2.1%，原材料股升0.4%。(完)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)