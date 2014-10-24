加拿大股市：收高，本周升幅创逾一年最大

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透多伦多10月24日 - 加拿大主要股指周五小涨，本周升幅为逾一年最大，Agrium Inc 股价大涨扶助市场抵消了能源股的跌势。
化肥生产商Agrium攀升7.6%，此前对冲基金ValueAct Capital披露购买了该公司5.7%的股权。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨56.99点，或0.39%，报14,543.82点。该指数自上周触及八个月低位后反弹了约6.6%。
投资人目前关注下周美联储的货币政策会议。
10大类股九种收高，能源股下滑1.3%，金融股升0.3%。(完)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透伦敦5月4日 - 英镑兑美元周四涨至1.29美元以上，因英国服务业数据强于预期，市场认为，这增加了英国央行提早而不是推迟升息的理据。
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(