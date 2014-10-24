版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 25日 星期六 04:57 BJT

加拿大股市：收高，本周升幅创逾一年最大

路透多伦多10月24日 - 加拿大主要股指周五小涨，本周升幅为逾一年最大，Agrium Inc 股价大涨扶助市场抵消了能源股的跌势。

化肥生产商Agrium攀升7.6%，此前对冲基金ValueAct Capital披露购买了该公司5.7%的股权。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨56.99点，或0.39%，报14,543.82点。该指数自上周触及八个月低位后反弹了约6.6%。

投资人目前关注下周美联储的货币政策会议。

10大类股九种收高，能源股下滑1.3%，金融股升0.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐