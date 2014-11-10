加拿大股市：基本持稳，中国沪港通将推出的消息抵消资源股回落的拖累

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。 这是向开放中国资本市场迈出的重要一步，将为海外个人投资者投资中国股市，和中国个人投资者投资海外股市提供前所未有的机会。