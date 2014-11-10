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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 06:00 BJT

加拿大股市：基本持稳，中国沪港通将推出的消息抵消资源股回落的拖累

路透多伦多11月10日 - 加拿大主要股指周一基本持平，能源和金矿股跌势被中国沪港通将正式推出引发的乐观情绪抵消。

美元走强拖累原油和金价走低。导致能源股回落1.3%，金矿股重挫5.9%。

加拿大股市上周连涨第四周后，今日早盘触及一个月高位，之后缩减部分涨幅。

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。 这是向开放中国资本市场迈出的重要一步，将为海外个人投资者投资中国股市，和中国个人投资者投资海外股市提供前所未有的机会。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨18.97点，或0.13%，报14,709.80点。

10大类股中有八类收涨。(完)
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