加拿大股市：基本持稳，中国沪港通将推出的消息抵消资源股回落的拖累

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透多伦多11月10日 - 加拿大主要股指周一基本持平，能源和金矿股跌势被中国沪港通将正式推出引发的乐观情绪抵消。
美元走强拖累原油和金价走低。导致能源股回落1.3%，金矿股重挫5.9%。
加拿大股市上周连涨第四周后，今日早盘触及一个月高位，之后缩减部分涨幅。
中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。 这是向开放中国资本市场迈出的重要一步，将为海外个人投资者投资中国股市，和中国个人投资者投资海外股市提供前所未有的机会。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨18.97点，或0.13%，报14,709.80点。
10大类股中有八类收涨。(完)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选