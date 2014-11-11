加拿大股市：触及一个月高位，因金矿股跟随金价反弹

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透多伦多11月11日 - 加拿大主要股指周二收涨，触及一个月高位，因金矿股跟随金价在昨日回落后反弹。
加拿大证交所S&P/TSX综合指数 收涨50.47点，或0.34%，报14,760.27点。
该指数连涨第五日，且越来越多的迹象显示市场波动性降低。该指数在上月大跌后反弹，自近四周前触及八个月低位后上扬了约8%。
10大类股中六类收涨，金矿股急升4.2%，能源股在盘初回落后转跌为升。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。