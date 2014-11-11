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市场报道 | 2014年 11月 12日 星期三 05:42 BJT

加拿大股市：触及一个月高位，因金矿股跟随金价反弹

路透多伦多11月11日 - 加拿大主要股指周二收涨，触及一个月高位，因金矿股跟随金价在昨日回落后反弹。

加拿大证交所S&P/TSX综合指数 收涨50.47点，或0.34%，报14,760.27点。

该指数连涨第五日，且越来越多的迹象显示市场波动性降低。该指数在上月大跌后反弹，自近四周前触及八个月低位后上扬了约8%。

10大类股中六类收涨，金矿股急升4.2%，能源股在盘初回落后转跌为升。(完)
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