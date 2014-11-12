加拿大股市：收高，市场出现普涨能源股领军

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透多伦多11月12日 - 加拿大主要股指周三上涨，升至逾一个月最高，因能源股从起初的跌势中反弹，且加拿大强劲的预算前景提振投资人信心。
加拿大财长奥利佛表示，明年加拿大将走出2008年金融危机后七年的财赤，预计预算盈余19亿加元，尽管油价下滑和之前宣布的一系列减税。
加拿大证交所S&P/TSX综合指数 收涨95.93点，或0.65%，报14,856.20点。
该指数连涨第六日，从上月触及的八个月低位反弹。
10大类股全面走强，能源股攀升1%，金融股升0.6%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。