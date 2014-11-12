加拿大股市：收高，市场出现普涨能源股领军

路透多伦多11月12日 - 加拿大主要股指周三上涨，升至逾一个月最高，因能源股从起初的跌势中反弹，且加拿大强劲的预算前景提振投资人信心。

加拿大财长奥利佛表示，明年加拿大将走出2008年金融危机后七年的财赤，预计预算盈余19亿加元，尽管油价下滑和之前宣布的一系列减税。

加拿大证交所S&P/TSX综合指数 收涨95.93点，或0.65%，报14,856.20点。

该指数连涨第六日，从上月触及的八个月低位反弹。