加拿大股市：触及近七周高位，受助于矿业股和TransCanada升势

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透多伦多11月17日 - 加拿大主要股指周一触及近七周最高，因金矿股和TransCanada Corp 攀升扶助抵消了对日本经济滑入衰退的担忧。
日本经济第三季按年回落1.6%，第二季大幅萎缩7.3%，受累于销售税上调。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨39.40点，或0.27%，报14,882.50点。
10大类股中八类收涨，金矿股跳升1.8%，金融股上扬，油气股跟随油价走低。
公司消息方面，一家纽约的小型维权对冲基金表示，正敦促输油管道营运商TransCanada Corp 进行业务改组，其中包括分拆公司，以释放更多的股权价值。TransCanada攀升1.4%，报56.57加元。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。