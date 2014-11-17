加拿大股市：触及近七周高位，受助于矿业股和TransCanada升势

路透多伦多11月17日 - 加拿大主要股指周一触及近七周最高，因金矿股和TransCanada Corp 攀升扶助抵消了对日本经济滑入衰退的担忧。

日本经济第三季按年回落1.6%，第二季大幅萎缩7.3%，受累于销售税上调。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨39.40点，或0.27%，报14,882.50点。

10大类股中八类收涨，金矿股跳升1.8%，金融股上扬，油气股跟随油价走低。

公司消息方面，一家纽约的小型维权对冲基金表示，正敦促输油管道营运商TransCanada Corp 进行业务改组，其中包括分拆公司，以释放更多的股权价值。TransCanada攀升1.4%，报56.57加元。(完)