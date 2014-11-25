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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 05:55 BJT

加拿大股市：收高，受金矿股跳升及美国数据支撑

路透多伦多11月25日 - 加拿大主要股指周二收高，因美元疲弱扶助带动金价，提振金矿股领涨，而美国强劲的经济成长数据带动了其他板块。

美国商务部美公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%，预估为成长3.3%，前值为增长3.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高58.24点或0.39%，报15,073.65点。10大类股中有八类收高。

受金价反弹刺激，金矿股攀升4.3%。能源股则跟随油价下滑。(完)
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