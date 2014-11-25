加拿大股市：收高，受金矿股跳升及美国数据支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透多伦多11月25日 - 加拿大主要股指周二收高，因美元疲弱扶助带动金价，提振金矿股领涨，而美国强劲的经济成长数据带动了其他板块。
美国商务部美公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%，预估为成长3.3%，前值为增长3.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高58.24点或0.39%，报15,073.65点。10大类股中有八类收高。
受金价反弹刺激，金矿股攀升4.3%。能源股则跟随油价下滑。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。