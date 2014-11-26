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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 07:05 BJT

加拿大股市：受能源股拖累收低，金矿股亦下跌

路透多伦多11月26日 - 加拿大主要股指周三收低，在投资者等待本周稍晚石油输出国组织(OPEC)会议的结果之际，能源股跟随油价下跌。

能源股自6月中以来已经下跌约四分之一，但仍面临压力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌35.24点或0.23%，报15,038.41点。10大类股中有八类收高。

能源生产商股价下跌2.3%，Suncor Energy 下跌1.4%，报39.07加元，Canadian Natural Resources 跌1.6%至41.38加元。

金矿股下挫2.1%，受金价波动影响。Barrick Gold 跌1.6%至14.53加元，Goldcorp 跌2.7%至23.49加元。(完)
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