加拿大股市：收高，受助于美国数据乐观及大宗商品价格上涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透多伦多12月3日 - 加拿大主要股指周三上涨近1%，因美国数据乐观，且大宗商品价格上涨，助推多数主要板块股价上扬。
投资者同时消化加拿大皇家银行 季度获利上升的消息。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高133.99点，或0.92%，报14,754.06点。10大类股中有七种收高。
能源生产商股价跃升1.3%，因美国原油期货 涨近1%。金矿板块上扬2.7%，反映黄金价格上涨。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。