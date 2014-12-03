加拿大股市：收高，受助于美国数据乐观及大宗商品价格上涨

路透多伦多12月3日 - 加拿大主要股指周三上涨近1%，因美国数据乐观，且大宗商品价格上涨，助推多数主要板块股价上扬。

投资者同时消化加拿大皇家银行 季度获利上升的消息。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间就业人数增加20.8万人，10月民间就业人数自23万人上修为23.3万人。民间就业岗位过去八个月中有七个月的增幅超过了20万。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高133.99点，或0.92%，报14,754.06点。10大类股中有七种收高。