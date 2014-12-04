版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 06:44 BJT

加拿大股市：录得18个月最大跌幅，能源股重挫

路透多伦多12月4日 - 加拿大主要股指周四录得18个月来最大单日跌幅，因油价疲软引发能源制造类股下跌，多伦多道明银行 公布季度财报后也下滑。

多伦多道明银行公布第四季获利弱于预期，并预计2015年运营环境更加艰难。该股重挫5.1%，至54.03加元。

安桥(Enbridge) 大涨10.5%，未能扭转大盘颓势。能源价格大跌5%，为最大的不利因素。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌284.11点，或1.93%，报14,469.95点。10大类股全线下跌。

能源生产商股价下挫，Suncor Energy 跌3.9%，至35.89加元；Canadian Natural Resources 跌4.4%，至37.21加元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐