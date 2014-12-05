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市场报道 | 2014年 12月 6日 星期六 06:29 BJT

加拿大股市：收盘基本持平，银行业绩平平及能源价格疲软构成打压

路透多伦多12月5日 - 加拿大股市周五收盘持平，因银行业绩黯淡，石油和天然气相关个股走势疲软拖累大盘。上日创18个月以来最大单日跌幅。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 跌2%至66.20加元，此前公布获利疲于预期。

即便面对这些阻碍，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘小幅上涨3.75点，或0.03%，报14,473.70点。该指数上周收于14,744.75点，本周下跌1.8%。

金矿股跟随金价跌势。Barrick Gold Corp 大跌2.7%，Goldcorp Inc 下滑1.9%。(完)
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