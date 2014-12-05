加拿大股市：收盘基本持平，银行业绩平平及能源价格疲软构成打压

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透多伦多12月5日 - 加拿大股市周五收盘持平，因银行业绩黯淡，石油和天然气相关个股走势疲软拖累大盘。上日创18个月以来最大单日跌幅。
加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 跌2%至66.20加元，此前公布获利疲于预期。
即便面对这些阻碍，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘小幅上涨3.75点，或0.03%，报14,473.70点。该指数上周收于14,744.75点，本周下跌1.8%。
金矿股跟随金价跌势。Barrick Gold Corp 大跌2.7%，Goldcorp Inc 下滑1.9%。(完)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。