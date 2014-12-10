加拿大股市：收盘下跌2.4%，能源板块受重创

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透多伦多12月10日 - 加拿大主要股指周三录得约18个月以来最大 单日百分比跌幅，因对原油需求下滑的担忧打击油价，以及能源生产商股 价。 油价下跌已经开始拖累整体股市人气。指标TSX指数跌2.4%，跌至近 八周最低点。 油价跌至五年低位，此前石油输出国组织(OPEC)下调对2015年原油需 求预测。 市场权重板块能源股6月以来跌约42%，周三再次下跌5.5%。 油价大跌令人担心能源企业的财务状况，也担心国内经济可能受到波 及。 多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘跌342.78点，或2.41% ，报13,852.95点。10大类股全线下跌。(完)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。
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