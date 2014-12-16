版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 05:52 BJT

加拿大股市：收涨，受Repsol收购Talisman交易提振

路透多伦多12月16日 - 加拿大主要股指周二跳涨，独立石油生产商Talisman Energy Inc 暴涨46%，之前西班牙石油业巨擘Repsol 同意以130亿美元收购该公司。

其他资源股也攀升，因市场认为，Repsol此举为其他能源企业树立了典范，在目前借贷成本仍在历史低位的情况下，他们可能纷纷效仿，向其他因油价持续下滑而陷入困境的加拿大能源企业伸出橄榄枝。

Suncor Energy Inc 劲扬5.2%，Encana Corp 急升7.4%。

自6月以来国际油价下跌近半，从而导致Talisman等石油生产商的股价回落。很长时间以来，Repsol一直在北美和其他地区搜寻油气资产。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨156.38点，或1.14%，报13,861.52点。

银行股也是涨幅居前的类股，因ABC Funds的投资组合经理人Irwin Michael称未见投资谨慎的迹象。

加拿大皇家银行 上扬1.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐