加拿大股市：收高，投资人受美联储对美国经济的乐观评价鼓舞

路透多伦多12月18日 - 加拿大主要股指周四上涨，能源股未受油价转跌拖累，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)对美国经济做出积极评价后，投资人回到较高风险资产市场。

不过交投震荡，股指在劲升1.6%后一度转跌，电信业仍承压走软。

昨日美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

油价在周三出现空头回补反弹后今日重拾跌势，但加拿大能源股在连跌数周后今日继续反弹。