加拿大股市：收高，投资人受美联储对美国经济的乐观评价鼓舞

投行观点：Barracuda Networks评级从表现逊于大盘上调至表现与大盘一致--Imperial Capital
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透多伦多12月18日 - 加拿大主要股指周四上涨，能源股未受油价转跌拖累，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)对美国经济做出积极评价后，投资人回到较高风险资产市场。
不过交投震荡，股指在劲升1.6%后一度转跌，电信业仍承压走软。
昨日美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
油价在周三出现空头回补反弹后今日重拾跌势，但加拿大能源股在连跌数周后今日继续反弹。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高132.87点，或0.93%，报14,346.75点，连升第三日。(完)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f