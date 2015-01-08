加拿大股市：攀升，受助于美股和能源股涨势

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透多伦多1月8日 - 加拿大主要股指周四上扬1.2%，因经济数据向好巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)对经济的信心，且能源股跟随美国原油期价攀升。
最新公布的就业数据显示，上周美国初请失业金人口减少，12月裁员人数连续第二个月减少。
周三公布的美联储最新会议记录显示，会上联储委员就如何沟通在今年稍后开始升息的计划展开了激烈讨论。
加拿大股市连续第二日反弹，之前因担忧全球石油供应过剩而大跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨172.72点，或1.21%，报14,457.72点。
10大类股全线上扬，金融股攀升0.6%，能源股上扬1.6%。(完)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透上海5月2日 - 中国北京市财政局周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额47.827 2亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年。 上述债券分别为该市今年第一批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 2.768 5月9日上午9:30-10:10 5月10日 小计 2.768 专项债券 5年 45.0592 5月9上午10:30-11:10 5月10日 小计 45.0592