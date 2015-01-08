版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 05:52 BJT

加拿大股市：攀升，受助于美股和能源股涨势

路透多伦多1月8日 - 加拿大主要股指周四上扬1.2%，因经济数据向好巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)对经济的信心，且能源股跟随美国原油期价攀升。

最新公布的就业数据显示，上周美国初请失业金人口减少，12月裁员人数连续第二个月减少。

周三公布的美联储最新会议记录显示，会上联储委员就如何沟通在今年稍后开始升息的计划展开了激烈讨论。

加拿大股市连续第二日反弹，之前因担忧全球石油供应过剩而大跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨172.72点，或1.21%，报14,457.72点。

10大类股全线上扬，金融股攀升0.6%，能源股上扬1.6%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐