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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 07:11 BJT

加拿大股市：主要股指下跌，能源股和庞巴迪下挫

路透多伦多1月15日 - 加拿大主要股指周四下跌，能源生产商股价受油价拖累下滑，庞巴迪 则因暂停新型Learjet 85商务飞机的开发而挫跌。

黑莓 股价大跌，下挫19.6%至12.08加元，此前该公司与韩国三星电子 均否认进行了收购磋商。

瑞士央行意外放弃实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，搅动了全球市场。但此举令金价受益，其跳升至四个月高点。多伦多市场的金矿股上涨7.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低42.61点，或0.3%，报14,041.82点。在10大类股中，有六类下跌。(完)
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