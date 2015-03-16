加拿大股市：上扬，因美联储会议前市场信心高涨

路透多伦多3月16日 - 加拿大主要股指周一上扬，多数主要板块均受益于美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周稍早举行政策会议前全球股市的看涨人气。

药商Valeant Pharmaceuticals International Inc 上扬进一步支撑市场，扶助市场克服了油气股回落带来的拖累。油价下跌拖累油气股走低。

药商Salix Pharmaceuticals Inc 接受了同业Valeant上调后每股173美元的现金收购出价，交易价值为109.6亿美元。消息公布后，Valeant跳涨2.4%。

“本周首日市场上有一定的乐观情绪。投资者关注美联储会议以从中寻找未来升息的线索，”StennerZohny Investment Partners+ of Richardson GMP Ltd的资产组合经理Youssef Zohny表示。该公司管理着270亿加元的资产。

“看似市场已消化了9月，甚至可能在6月升息的预期，”他说，“现在最大的问题是市场会作何反应？”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨131.26点，或0.89%，报14,862.76点。