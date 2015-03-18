加拿大股市：收高，美联储暗示将放慢升息步伐

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
路透多伦多3月18日 - 加拿大主要股指周三触及逾一周最高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议声明为升息开启大门，但美联储暗示将放慢升息步伐。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步。联储下调了成长和通胀预估，且大幅调低了未来升息速度的预估。
尽管美联储声明使6月升息成为可能，但同时也为联储提供了在今年晚些时候升息的灵活性，声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。
在声明发布后，美元重挫，提振油价大涨，带动能源股劲升2.6%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨63.71点，或0.43%，报14,962.24点。
10大类股中有八类上扬。金矿股大涨3.7%。(完)
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。