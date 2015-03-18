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市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 05:31 BJT

加拿大股市：收高，美联储暗示将放慢升息步伐

路透多伦多3月18日 - 加拿大主要股指周三触及逾一周最高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议声明为升息开启大门，但美联储暗示将放慢升息步伐。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步。联储下调了成长和通胀预估，且大幅调低了未来升息速度的预估。

尽管美联储声明使6月升息成为可能，但同时也为联储提供了在今年晚些时候升息的灵活性，声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。

在声明发布后，美元重挫，提振油价大涨，带动能源股劲升2.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨63.71点，或0.43%，报14,962.24点。

10大类股中有八类上扬。金矿股大涨3.7%。(完)
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