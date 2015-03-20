加拿大股市：收高，受资源股攀升带动

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透多伦多3月20日 - 多伦多主要股指周五攀升，因油股和矿业股跟随商品价格走强，扶助股指本周收高。
原油、铜等商品价格得益于美元走软，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布基调谨慎的政策声明，暗示正迈向升息，但步幅较一些人士原本预期的更慢后，美元走势波动。
美国原油期货周五跳升4%，期铜价格大涨逾3.3%，金价升1.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高68.48点，或0.46%，报14,942.41点。
10大类股中有六类走低，但权重的能源股和矿业股收高，扶助大盘抵住了其他类股下跌造成的拖累。能源股攀升1%，包括矿业股在内的原材料股升1.9%。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)