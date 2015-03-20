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市场报道 | 2015年 3月 21日 星期六 05:13 BJT

加拿大股市：收高，受资源股攀升带动

路透多伦多3月20日 - 多伦多主要股指周五攀升，因油股和矿业股跟随商品价格走强，扶助股指本周收高。

原油、铜等商品价格得益于美元走软，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布基调谨慎的政策声明，暗示正迈向升息，但步幅较一些人士原本预期的更慢后，美元走势波动。

美国原油期货周五跳升4%，期铜价格大涨逾3.3%，金价升1.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高68.48点，或0.46%，报14,942.41点。

10大类股中有六类走低，但权重的能源股和矿业股收高，扶助大盘抵住了其他类股下跌造成的拖累。能源股攀升1%，包括矿业股在内的原材料股升1.9%。(完)
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