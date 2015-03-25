加拿大股市：下挫1%，能源股一枝独秀

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透多伦多3月25日 - 加拿大主要股指周三下挫1%，权重的银行股和保险股下滑，但油价反弹扶助加拿大大型油气类股走强。
但加股跌幅不及美股，投资人对疲弱的美国经济数据感到不安。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE>收低151.89点，或1.01%，报14,929.37点。
10大类股中有九类收低，仅能源股一枝独秀，受油价大涨3%带动。
金融股跌1.2%，工业股跌1.1%，原材料股下滑1.4%。(完)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点 * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元， 中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大 量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。 他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨 慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人 民币掉期曲线继续上移。 “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易 员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。” 另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇