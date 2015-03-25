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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 05:13 BJT

加拿大股市：下挫1%，能源股一枝独秀

路透多伦多3月25日 - 加拿大主要股指周三下挫1%，权重的银行股和保险股下滑，但油价反弹扶助加拿大大型油气类股走强。

但加股跌幅不及美股，投资人对疲弱的美国经济数据感到不安。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE>收低151.89点，或1.01%，报14,929.37点。

10大类股中有九类收低，仅能源股一枝独秀，受油价大涨3%带动。

金融股跌1.2%，工业股跌1.1%，原材料股下滑1.4%。(完)

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