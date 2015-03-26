版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 04:39 BJT

加拿大股市：下滑，经济成长担忧打压银行股和保险股

路透多伦多3月26日 - 加拿大主要股指周四收低，因对经济成长的悲观情绪打压银行和保险股，抵消了因中东紧张局势推升油价带动的资源股升势。

沙特及其盟友对也门的反政府武装发动了空袭，令投资人意外，这提振了商品市场，但打压了全球股市投资人的热情。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE>收低59.57点，或0.40%，报14,869.80点。

M.Y. Capital Management Corp投资组合经理人Marcus Xu表示，近期他对加拿大市场的短期前景愈发悲观，预计年中前股指可能跌向14,000点，之后才会有所反弹。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐