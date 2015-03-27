加拿大股市：下滑，能源股和金融股领跌

标题新闻：英首相特雷莎梅的保守党较工党支持率领先22个点，为ICM历次选举民调中最大优势-ICM
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路透多伦多3月27日 - 加拿大主要股指周五收低，金融股和能源股领跌，油价重挫拖累能源股的表现。
油价周五重挫5%，回吐昨日升幅，因也门冲突看来影响中东原油运输的可能性降低，且投资人将焦点转向可能达成伊朗核协议的谈判，这可能给市场带来更多供应。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE>收低57.38点，或0.40%，报14,812.42点，本周该指数跌约0.9%。
10大类股有四种收低，包括金融股跌0.85%，能源股跌0.9%。(完)
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路透5月8日 - 手袋生产商蔻驰 表示，将以24亿美元收购Kate Spade & Co。其给出的报价是现金每股18.50美元，较收购目标周五收盘价有9%的溢价。
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)