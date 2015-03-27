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市场报道 | 2015年 3月 28日 星期六 05:46 BJT

加拿大股市：下滑，能源股和金融股领跌

路透多伦多3月27日 - 加拿大主要股指周五收低，金融股和能源股领跌，油价重挫拖累能源股的表现。

油价周五重挫5%，回吐昨日升幅，因也门冲突看来影响中东原油运输的可能性降低，且投资人将焦点转向可能达成伊朗核协议的谈判，这可能给市场带来更多供应。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE>收低57.38点，或0.40%，报14,812.42点，本周该指数跌约0.9%。

10大类股有四种收低，包括金融股跌0.85%，能源股跌0.9%。(完)
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