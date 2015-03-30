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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 05:19 BJT

加拿大股市：上扬，Catamaran受购并交易刺激急升约25%

路透多伦多3月30日 - 加拿大股市主要股指周一上扬，因金融股和能源股小涨，而UnitedHealth Group Inc 同意收购药品福利管理公司Catamaran Corp 后，后者股价暴涨。

Catamaran急升24.7%，报75.88加元，带动健保股指数大涨7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE>收高95.97点，或0.65%，报14,908.39点。

10大类股有九种收高，金融股小涨，能源股升0.7%。(完)
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