加拿大股市：收涨，因油价和金价上涨提振资源股

路透多伦多4月1日 - 加拿大主要股指周三上扬，因原油和黄金等商品价格上扬提振能源和矿业股。这两类股共计在股指中占据近三分之一的权重。

油价在连跌三日后反弹，因美国石油产量两个月来首次减少。金价也上扬，因美国就业数据疲弱，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会推迟收紧政策。

基金经理称，加拿大股市未来数周或数月的走势可能起伏，因有一系列事件受到市场的关注。

“本季充满了不确定性，无论是企业业绩、美联储利率政策还是商品价格。本季走势将缺乏方向且十分震荡，”M.Y. Capital Management Corp的资产组合经理Marcus Xu表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌40.11点，或0.27%，报14,942.55点。该指数首季上扬1.9%。