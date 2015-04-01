加拿大股市：收涨，因油价和金价上涨提振资源股

标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加
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路透多伦多4月1日 - 加拿大主要股指周三上扬，因原油和黄金等商品价格上扬提振能源和矿业股。这两类股共计在股指中占据近三分之一的权重。
油价在连跌三日后反弹，因美国石油产量两个月来首次减少。金价也上扬，因美国就业数据疲弱，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会推迟收紧政策。
基金经理称，加拿大股市未来数周或数月的走势可能起伏，因有一系列事件受到市场的关注。
“本季充满了不确定性，无论是企业业绩、美联储利率政策还是商品价格。本季走势将缺乏方向且十分震荡，”M.Y. Capital Management Corp的资产组合经理Marcus Xu表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌40.11点，或0.27%，报14,942.55点。该指数首季上扬1.9%。
10大类股中有六类收跌。能源股上扬1.1%，金融股走低。(完)
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路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。