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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 05:24 BJT

加拿大股市：收高，美国数据和能源股升势提供支撑

路透多伦多4月2日 - 加拿大股市主要股指周四收高，因能源股抵住了油价下挫的影响，而多数其他主要板块则受到美国强劲的经济数据提振。

伊朗和六大国就核计划达成初步协议，这拖累油价下挫。协议可能最终导致伊朗原油出口增加。

数据显示，上周美国初请失业金人数意外减少，显示美国就业市场的强度。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高84.07点，或0.56%，报15,026.62点。该指数本周收高，今年迄今升约2.5%。周五市场将因复活节假期休市。

10大类股中有九种收高。能源股上扬1.8%，金融股走强。(完)

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