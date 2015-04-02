加拿大股市：收高，美国数据和能源股升势提供支撑

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透多伦多4月2日 - 加拿大股市主要股指周四收高，因能源股抵住了油价下挫的影响，而多数其他主要板块则受到美国强劲的经济数据提振。
伊朗和六大国就核计划达成初步协议，这拖累油价下挫。协议可能最终导致伊朗原油出口增加。
数据显示，上周美国初请失业金人数意外减少，显示美国就业市场的强度。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高84.07点，或0.56%，报15,026.62点。该指数本周收高，今年迄今升约2.5%。周五市场将因复活节假期休市。
10大类股中有九种收高。能源股上扬1.8%，金融股走强。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元