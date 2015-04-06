加拿大股市：上扬，因原油和黄金价格上涨推高资源股

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周一上扬0.5%，因原油和黄金价格上扬带动油气股和矿业股收涨。
能源股急升近2%，跟随油价升势。油价跳涨逾5%，因沙特连续第二个月上调对亚洲的原油出口价格，以及数据显示上周美国库欣原油库存勉强增长。
上周五公布的美国就业数据远逊于预期，使市场进一步臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟升息时间。这也扶助提振加拿大股市。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨74.03点，或0.49%，报15,100.65点。
10大类股中有六类上扬。(完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。