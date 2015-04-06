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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 05:18 BJT

加拿大股市：上扬，因原油和黄金价格上涨推高资源股

路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周一上扬0.5%，因原油和黄金价格上扬带动油气股和矿业股收涨。

能源股急升近2%，跟随油价升势。油价跳涨逾5%，因沙特连续第二个月上调对亚洲的原油出口价格，以及数据显示上周美国库欣原油库存勉强增长。

上周五公布的美国就业数据远逊于预期，使市场进一步臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟升息时间。这也扶助提振加拿大股市。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨74.03点，或0.49%，报15,100.65点。

10大类股中有六类上扬。(完)
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