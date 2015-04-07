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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 05:36 BJT

加拿大股市：触及一个月高位，因资源股上涨

路透多伦多4月7日 - 加拿大主要股指周二上扬，触及逾一个月最高，受助于该国最大型银行走高，和部分大型能源股跟随油价攀升。

全球市场也普涨，潜在的并购交易提振欧洲和美国股市。

“TSX指数开始反弹，原因之一是油价急升，”Baskin Financial Services的资产组合经理Barry Schwartz表示，“我对增持股票持乐观态度。”

油价急升，因美国就业数据强劲，且美国原油生产增长预估被下调。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨88.19点，或0.58%，报15,188.84点。

10大类股中有八类收涨，金融股上扬，能源股攀升1.4%，但金矿股对市场拖累最大。(完)
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