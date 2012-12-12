加拿大股市: 触及一个月高位,德国数据理想提振金融股

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透多伦多12月11日 - 加拿大股市指标股指周二触及一个月高位,德国经济数据理想,及对美国化解财政悬崖问题见到希望,提振金融和能源股.
"(德国的数据)表明欧洲经济或开始回暖.实际情况要好于我们所见的数据,"RKH Investments总裁兼首席运营官Rick Hutcheon表示.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高51.89点或0.42%,报12,282.36点.盘中该指数触及11月7日以来的高点12,306.82点.所有10大类股均收高.(完) (编译 丁琦; 审校 郑茵)
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透多伦多3月3日 - 加拿大指标股指周五升至一周高位，受助于油价攀升和美国本月升息的前景，投资者为近期加拿大经济不断增强感到鼓舞。