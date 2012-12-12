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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 09:36 BJT

加拿大股市: 触及一个月高位,德国数据理想提振金融股

路透多伦多12月11日 - 加拿大股市指标股指周二触及一个月高位,德国经济数据理想,及对美国化解财政悬崖问题见到希望,提振金融和能源股.

"(德国的数据)表明欧洲经济或开始回暖.实际情况要好于我们所见的数据,"RKH Investments总裁兼首席运营官Rick Hutcheon表示.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高51.89点或0.42%,报12,282.36点.盘中该指数触及11月7日以来的高点12,306.82点.所有10大类股均收高.(完) (编译 丁琦; 审校 郑茵)

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