加拿大股市: 触及一个月高位,德国数据理想提振金融股

路透多伦多12月11日 - 加拿大股市指标股指周二触及一个月高位,德国经济数据理想,及对美国化解财政悬崖问题见到希望,提振金融和能源股.

"(德国的数据)表明欧洲经济或开始回暖.实际情况要好于我们所见的数据,"RKH Investments总裁兼首席运营官Rick Hutcheon表示.