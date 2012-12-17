加拿大股市: 主要股值下滑,投资者未理会对美国财政悬崖的乐观情绪

路透多伦多12月17日 - 加拿大股市主要股指周一下跌,投资者抛售几 个涉及重大并购交易的公司股票,且并未理会对美国财政悬崖的乐观情绪. Sun Life Financial 下跌3.9%至26.74加元,此前其称将以13 .5亿美元出售美国年金业务,但交易报价低于市场预期. First Quantum Minerals 跌4%至20.11加元,First Majestic Silver 大挫9.7%至20.45加元. 多伦多证交所S&P/TSX综合指数 盘中一度触及一周低点,收 盘扳回部分跌幅,收低15.37点或0.12%,报12,281.35点.(完) 所有10大类股中,只有四类收低,但其中包括权重较大的材料和金融类 股. 美国股市 标准普尔主要 分类指数 美股一周展 纽约证交所最 望 活跃个股 美股盘前/盘 Nasdaq最活跃 后 个股 美股ADR收盘 纽约证交所涨 报导 幅居前个股 美股业绩公 [US/RESFCN 纽约证交所跌 布尔日程 ] 幅居前个股 股市新闻 Nasdaq涨幅居 前个股 美股盘中英 [STXNEWS/U Nasdaq跌幅居 文报导 S] 前个股 欧洲股市报 日本股市报导 导 香港股市报 中国股市报导 导 澳洲股市报 台湾股市报导 导 韩国股市报 东南亚股市报 导 导 英股富时指 德股DAX指数 数 法股CAC-40 中港台企业ADR 指数 报价一览表 (编译 张荻; 审校 张涛)