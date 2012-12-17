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市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 06:47 BJT

加拿大股市: 主要股值下滑,投资者未理会对美国财政悬崖的乐观情绪

路透多伦多12月17日 - 加拿大股市主要股指周一下跌,投资者抛售几
个涉及重大并购交易的公司股票,且并未理会对美国财政悬崖的乐观情绪.
    
    Sun Life Financial 下跌3.9%至26.74加元,此前其称将以13
.5亿美元出售美国年金业务,但交易报价低于市场预期.
    
    First Quantum Minerals 跌4%至20.11加元,First Majestic 
Silver 大挫9.7%至20.45加元.
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 盘中一度触及一周低点,收
盘扳回部分跌幅,收低15.37点或0.12%,报12,281.35点.(完)

    所有10大类股中,只有四类收低,但其中包括权重较大的材料和金融类
股. 
  
   美国股市                    标准普尔主要                
                             分类指数       
 美股一周展                  纽约证交所最          
 望                          活跃个股       
 美股盘前/盘                 Nasdaq最活跃          
 后                          个股           
 美股ADR收盘                 纽约证交所涨          
 报导                        幅居前个股     
 美股业绩公   [US/RESFCN     纽约证交所跌          
 布尔日程     ]              幅居前个股     
 股市新闻                    Nasdaq涨幅居          
                             前个股         
 美股盘中英   [STXNEWS/U     Nasdaq跌幅居          
 文报导       S]             前个股         
 欧洲股市报                  日本股市报导         
 导                                         
 香港股市报                  中国股市报导          
 导                                         
 澳洲股市报                  台湾股市报导          
 导                                         
 韩国股市报                  东南亚股市报          
 导                          导             
 英股富时指                  德股DAX指数            
 数                                         
 法股CAC-40                  中港台企业ADR           
 指数                        报价一览表     
 


 (编译 张荻; 审校 张涛)

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