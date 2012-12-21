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市场报道 | 2012年 12月 22日 星期六 06:54 BJT

加拿大股市: 收平,因RIM暴跌抵销了金矿股上涨的影响

路透多伦多12月21日 - 加拿大股市主要股指周五几无变动,因美国预
算存在不确定性,令金矿股受避险买盘带动上涨,而黑莓机手提制造商Rese
arch In Motion Ltd(RIM) 暴跌逾20%.
    
    包括矿业股在内的材料股上扬0.4%.尽管金价接近四个月的最低位,但
金矿股升0.9%,因投资人忧虑美国预算磋商陷入僵局,将可能拖累加拿大滑
入衰退.
    
    RIM暴跌22.2%,至10.86加元,因担忧该公司高利润的服务业务的新费
用结构可能使业务受压.
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌3.01点,或0.02%,收报1
2,385.70点.本周,该指数上升0.7%.(完)

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