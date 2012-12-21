加拿大股市: 收平,因RIM暴跌抵销了金矿股上涨的影响

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透多伦多12月21日 - 加拿大股市主要股指周五几无变动,因美国预 算存在不确定性,令金矿股受避险买盘带动上涨,而黑莓机手提制造商Rese arch In Motion Ltd(RIM) 暴跌逾20%. 包括矿业股在内的材料股上扬0.4%.尽管金价接近四个月的最低位,但 金矿股升0.9%,因投资人忧虑美国预算磋商陷入僵局,将可能拖累加拿大滑 入衰退. RIM暴跌22.2%,至10.86加元,因担忧该公司高利润的服务业务的新费 用结构可能使业务受压. 多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌3.01点,或0.02%,收报1 2,385.70点.本周,该指数上升0.7%.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。