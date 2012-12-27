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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 06:46 BJT

加拿大股市: 收盘几持平,尾盘因美众院周日开会消息而弹升

路透多伦多12月27日 - 加拿大主要股价指数周四收盘几近持平,原物料类股涨势
抵销金融股的跌势,投资人不确定美国预算危机能否在12月31日期限前获得解决.
    
    在美国参议院民主党领袖里德发表悲观的评论后,指数今天多落在平盘以下;但尾
盘则大幅回升,因消息传出众议院订于周日开会.
    
    里德于今日稍早警告道,若政界人士无法达成协议的话,美国看来将坠入财政悬崖.
  
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高2.97点,或0.02%,成为12,373.77点.
成交量相对稀落,市场在两天假期后于今日恢复交易.
    
    包括矿业股在内的原物料类股上涨1.1%,现货金价上涨,促使金矿类股领涨.能源类
股亦小涨0.1%.
    
    但上述类股的涨势多为金融股的跌势所抵销,金融股下跌0.5%.(完)

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