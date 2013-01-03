加拿大股市: 在矿业类股挫跌下收低,北美就业数据即将出炉

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多1月3日 - 加拿大股市主要股指周四下跌,金属价格走低压抑矿业股表现,而周三大涨之后投资人了结获利及调整仓位,静待周五北美两国就业数据出炉.
"昨天各市场表现格外强劲,今天市场有所修正,"Edward Jones的加拿大市场策略师Craig Fehr表示,他所指的是上日股市升至九个月新高.
包括矿业股在内的材料类股重挫2.75%,拖累指数的前十大祸首中有八档是矿业股,其中以Goldcorp Inc 重挫4.68%的跌幅最深,报35.22加元;Barrick Gold Corp 大跌2.85%至34.08加元.
金价下跌超过1%,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员们越来越担心其买进资产行动对于金融市场的风险,从而使得黄金规避通胀风险的魅力下滑.
铜价亦下跌,因市场忧心财政悬崖协议过后美国国会将会面临新的预算战争,带动美元走升.
"下一场战役将会是举债上限,之后则是自动减支.举债上限争论有可能特别激烈,"MacDougall, MacDougall & MacTier研究主管Ian Nakamoto表示.
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 回跌70.33点,或0.56%,收报12,470.44点.10大主要类股中有五大类股下跌.
金融及能源类股小涨,让跌势获得缓冲;金融及能源类股权值甚重,合计占指数比重超过五成.宏利金融(Manulife Financial) 上涨1.98%至13.94加元,成为最具影响力的上涨个股;不过Toronto Dominion Bank 下跌0.99%至82.37加元.
能源股则是勉力收高0.06%.(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。