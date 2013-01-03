加拿大股市: 在矿业类股挫跌下收低,北美就业数据即将出炉

路透多伦多1月3日 - 加拿大股市主要股指周四下跌,金属价格走低压抑矿业股表现,而周三大涨之后投资人了结获利及调整仓位,静待周五北美两国就业数据出炉.

"昨天各市场表现格外强劲,今天市场有所修正,"Edward Jones的加拿大市场策略师Craig Fehr表示,他所指的是上日股市升至九个月新高.

包括矿业股在内的材料类股重挫2.75%,拖累指数的前十大祸首中有八档是矿业股,其中以Goldcorp Inc 重挫4.68%的跌幅最深,报35.22加元;Barrick Gold Corp 大跌2.85%至34.08加元.

金价下跌超过1%,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员们越来越担心其买进资产行动对于金融市场的风险,从而使得黄金规避通胀风险的魅力下滑.

铜价亦下跌,因市场忧心财政悬崖协议过后美国国会将会面临新的预算战争,带动美元走升.

"下一场战役将会是举债上限,之后则是自动减支.举债上限争论有可能特别激烈,"MacDougall, MacDougall & MacTier研究主管Ian Nakamoto表示.

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 回跌70.33点,或0.56%,收报12,470.44点.10大主要类股中有五大类股下跌.

金融及能源类股小涨,让跌势获得缓冲;金融及能源类股权值甚重,合计占指数比重超过五成.宏利金融(Manulife Financial) 上涨1.98%至13.94加元,成为最具影响力的上涨个股;不过Toronto Dominion Bank 下跌0.99%至82.37加元.