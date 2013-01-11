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市场报道 | 2013年 1月 12日 星期六 06:59 BJT

加拿大股市:收盘变动不大,RIM大涨抵消矿业股跌势

路透多伦多1月11日 - 加拿大主要股指周五几收平盘,收复稍早失地,因黑莓机生产商Research In Motion 大涨,抵消了矿业股跟随商品价格的颓势.

Research In Motion收高1.52加元,报13.31加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 微升2.44点或0.02%,收报12,602.18点,为逾10个月高位.但大盘10个主要板块中有六个收低.(完)
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