加拿大股市: 收盘脱离10个月高位,能源板块跌势抵消RIM涨势

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透多伦多1月14日 - 加拿大股市主要股指周一收在10个月高位下方,Research In Motion(RIM) 涨势被能源股跌势抵消.
包括矿业在内的原材料板块跌势也加剧大盘压力,油价震荡亦拖累能源板块.
继上周五上涨13%以后,RIM股价周一继续扬升,收高10.44%至14.70加元,带动信息技术板块走高2.48%.
"投资者信心就是来自于希望,对黑莓10代的希望."ScotiaMcLeod股票交易主管Fred Ketchen称.
"有人说这将使RIM重焕活力.我们拭目以待."他补充道.
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收盘几无变动,上涨0.91点,或0.01%,报12,603.09.盘中一度触及12,636.68点,为2012年3月5日来最高.
该指数盘中不断在平盘上下震荡,最终连续第五日收升.
"有很多不确定性.人们不确定往哪个方向走,市场不会有什么大动作."Morgan Meighen & Associates副总裁Julie Brough称.
投资者密切关注美国债务上限磋商这剂市场催化剂,并抱有达成妥协的希望.(完)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------