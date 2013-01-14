加拿大股市: 收盘脱离10个月高位,能源板块跌势抵消RIM涨势

路透多伦多1月14日 - 加拿大股市主要股指周一收在10个月高位下方,Research In Motion(RIM) 涨势被能源股跌势抵消.

包括矿业在内的原材料板块跌势也加剧大盘压力,油价震荡亦拖累能源板块.

继上周五上涨13%以后,RIM股价周一继续扬升,收高10.44%至14.70加元,带动信息技术板块走高2.48%.

"投资者信心就是来自于希望,对黑莓10代的希望."ScotiaMcLeod股票交易主管Fred Ketchen称.

"有人说这将使RIM重焕活力.我们拭目以待."他补充道.

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收盘几无变动,上涨0.91点,或0.01%,报12,603.09.盘中一度触及12,636.68点,为2012年3月5日来最高.

该指数盘中不断在平盘上下震荡,最终连续第五日收升.

"有很多不确定性.人们不确定往哪个方向走,市场不会有什么大动作."Morgan Meighen & Associates副总裁Julie Brough称.